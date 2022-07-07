Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины»

Заявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является «настоящим другом Украины». Об этом в четверг, 7 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Также он выразил уверенность в том, что политика Великобритании в отношении Украины не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.

«Украина многое получила от отношений с премьер-министром, включая в первую очередь военную поддержку», — заявил украинский лидер.

Ранее в четверг Джонсон официально объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров правящей партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала отставку Джонсона хорошим знаком для России. Депутат считает, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал британского политика ответственным за обстрелы российских городов и использовании украинцев в конфликте с Россией.

До этого стало известно, что за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.