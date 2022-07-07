Минпромторг: Wildberries выразила готовность создать систему защиты от контрафакта

Маркетплейс Wildberries заявил о готовности создать систему для предотвращения продаж контрафактной продукции. Об этом 7 июля сообщил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта. Мы призываем конкретно эту площадку к диалогу. <...> Wildberries по крайней мере выражает готовность к этому диалогу и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — сказал он в ходе круглого стола на тему «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации» в Госдуме.

По его словам, маркетплейс может создать автоматические алгоритмы, благодаря которым можно будет выявить использование чужих товарных знаков, проводить мониторинги продукции и др.

Заславский рассказал, что ранее уже регистрировались случаи продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви.

Кроме того, он уточнил, что Минпромторг договорился с Ozon, что при поставке товара компания будет проверять всю необходимую информацию и разрешительную документацию.

Как стало известно 7 июня, маркетплейсы начнут скрывать контрафактные товары после получения обоснованной жалобы от правообладателя продукции. Об этом говорится в стандартах по взаимодействию маркетплейсов с продавцами и товарами, с которыми ознакомились «Известия». Также поставщики и маркетплейсы будут совместно бороться с реализацией контрафактной и несертифицированной продукции.

В начале мая Минпромторг определил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Перечень будет пересматриваться раз в квартал. Поправки могут вноситься исходя из мониторинга товаров.