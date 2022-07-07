Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин обвинил Запад в надвигающемся продовольственном кризисе
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Экономика
Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
Общество
Власти Москвы посоветовали горожанам не выходить на улицу из-за ливня
Политика
Путин назвал достойными итоги работы весенней сессии Госдумы
Мир
Зеленский назвал Джонсона «настоящим другом Украины»
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Додон заявил о принуждении Молдавии к покупке оружия НАТО
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

В Москве пройдет аукцион раритетов истории Крыма

0
Фото: аукционный дом «12й стул»
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аукционный дом «12й стул» проведет торги, посвященные истории Крыма. Среди лотов — книги, автографы, рукописи, фотографии, карты, гравюры, живопись и предметы декоративного искусства.

Карл и великие: эскизы Лагерфельда и раритеты Тарковского
Главные аукционные лоты июля

Как рассказал «Известиям» эксперт аукционного дома Иван Ефимов, всего будет представлено 365 лотов и все они связаны с историей полуострова.

«Это готовая коллекция! Одним будет интересен рукописный журнал английского корабля HMS Tribune с подробными записями и зарисовками о Крымской войне и участии в ней этого судна. Никогда не встречались вместе собранные материалы конференции 1952 года, где была выработана концепция славянизации и русификации Крыма», — поделился эксперт.

По его словам, в рукописном журнале несомненный исторический интерес представляет схема битвы на Альме 20 сентября 1854 года — первого крупного сражения Крымской войны, предопределившего начало многомесячной осады Севастополя. Это рисунок участника сражения. Торги состоятся 13 июля.

4 июля сообщалось, что аукционный дом «Литфонд» выставил на торги раритеты со съемок культовых фильмов Андрея Тарковского — «Андрей Рублев», «Солярис», «Иваново детство» и дипломной среднеметражной работы «Каток и скрипка». Центральное место среди лотов занимает объемная коллекция из 446 свидетельств работы над кинокартиной «Андрей Рублев», которая снималась в 1964–1965 годах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022