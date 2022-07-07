В Москве пройдет аукцион раритетов истории Крыма

Аукционный дом «12й стул» проведет торги, посвященные истории Крыма. Среди лотов — книги, автографы, рукописи, фотографии, карты, гравюры, живопись и предметы декоративного искусства.

Как рассказал «Известиям» эксперт аукционного дома Иван Ефимов, всего будет представлено 365 лотов и все они связаны с историей полуострова.

«Это готовая коллекция! Одним будет интересен рукописный журнал английского корабля HMS Tribune с подробными записями и зарисовками о Крымской войне и участии в ней этого судна. Никогда не встречались вместе собранные материалы конференции 1952 года, где была выработана концепция славянизации и русификации Крыма», — поделился эксперт.

По его словам, в рукописном журнале несомненный исторический интерес представляет схема битвы на Альме 20 сентября 1854 года — первого крупного сражения Крымской войны, предопределившего начало многомесячной осады Севастополя. Это рисунок участника сражения. Торги состоятся 13 июля.

4 июля сообщалось, что аукционный дом «Литфонд» выставил на торги раритеты со съемок культовых фильмов Андрея Тарковского — «Андрей Рублев», «Солярис», «Иваново детство» и дипломной среднеметражной работы «Каток и скрипка». Центральное место среди лотов занимает объемная коллекция из 446 свидетельств работы над кинокартиной «Андрей Рублев», которая снималась в 1964–1965 годах.