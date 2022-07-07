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Пожар в храме на Большой Ордынке в Москве локализовали

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожарные локализовали возгорание в храме Иверской иконы Божией Матери на улице Большая Ордынка в Москве. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице в четверг, 7 июля.

«По предварительным данным, информация о возгорании на улице Большая Ордынка, д. 39, подтвердилась. Из-под купола идет белый дым. В 18:12 возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в этот день церковь Иверской иконы Божией Матери загорелась после попадания молнии в храм. По словам очевидцев, молния попала в купол храма, вызвав пожар.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб города, сообщает телеканал «360».

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