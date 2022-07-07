В Госдуме прокомментировали решение Джонсона уйти в отставку

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в четверг, 7 июля, в беседе с «Известиями» прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.

«Сегодня ситуация в Британии доведена до критической: Шотландия готова отделиться от Великобритании, Северная Ирландия готова объединиться с Ирландией. Мы знаем, что экономика Великобритании сегодня падает. <…> Сегодня все оттуда бегут, потому что поняли, что ненадежность политики Великобритании может привести к экономическому краху, и это на самом деле происходит», — указал он.

Помимо этого, парламентарий выразил сожаление в связи с тем, что сильных политиков становиться всё меньше и меньше. В качестве примера Чепа также привел и Германию, где на смену Ангеле Меркель в качестве канцлера пришел «абсолютно никакой» Олаф Шольц.

О своем досрочном уходе в отставку премьер-министр Великобритании Джонсон объявил ранее в этот день. Вместе с тем глава британского кабмина добавил, что намерен возглавлять правительство страны и Консервативную партию до новых выборов.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера в сексуальных домогательствах. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за всё, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.