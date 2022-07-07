Военкор «Известий» показал последствия удара ВСУ по «КамАЗ-центру» в Донецке

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в четверг, 7 июля, показал последствия обстрела территории «КамАЗ-центра» в Донецке вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Артиллерия ВСУ вновь обстреляла территорию «КамАЗ-центра», сейчас пожар в активной фазе», — рассказал он.

Корреспондент показал черные клубы дыма над обстрелянной территорией. По его словам, это могут быть резервуары с топливом или горюче-смазочные материалы.

«Судя по интенсивности, гореть будет еще очень долго», — подчеркнул Сафиулин.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за сутки ВСУ обстреляли территорию республики 47 раз. Всего боевики обстреляли 13 населенных пунктов, в результате погибли семь мирных жителей, из них трое — дети.

5 июля ВСУ обстреляли Донецк, в том числе нанесли удары по «КамАЗ-центру». В результате обстрела была обесточена шахта имени Засядько.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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