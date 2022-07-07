Энергетик заявил о напрашивающейся передаче активов «Сахалина-1» оператору из РФ

Решение о возможной передаче активов проекта «Сахалин-1» оператору из РФ (или компании из дружественных стран) напрашивается, но оно будет зависеть от наличия договоренностей между компанией-оператором и российскими властями. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» независимый энергоэксперт Валдис Плявиньш в четверг, 7 июля.

Ранее в этот же день вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил на совещании в Южно-Сахалинске, что добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» сократилась в 22 раза, до 10 тыс. баррелей в сутки из-за санкций. По его словам, это сказалось на бюджете Сахалинской области, а также на состоянии экономики всего Дальнего Востока и России.

В Кремле, отвечая на вопрос о судьбе проекта, заявили, что по каждому случаю принимаются отдельные решения. Там подчеркнули, что правительство занимается этим и формулирует предложения.

«Столь резкое снижение добычи может негативно сказаться на качественных характеристиках месторождения, а это, в свою очередь, не позволит нарастить добычу до докризисного уровня», — сказал Плявиньш.

Если это сокращение добычи носит временный и краткосрочный характер, причем компания сможет объяснить его законодателю, вполне возможно сохранение статуса-кво, поскольку для шельфовой добычи, особенно на достаточно зрелых месторождениях, необходимы современные технологии, коими наши компании могут не обладать, добавил эксперт.

По его словам, во многом именно потребность в технологиях была причиной заключения соглашения о разделе продукции (СРП) для добычных комплексов на шельфе, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Для бюджета Сахалинской области наиболее важным будет факт сохранения режима налогообложения, включенного в СРП, полагает специалист. Этот налоговый режим позволяет региону получать крупные нефтегазовые доходы напрямую, а не в виде дотаций из федерального бюджета, поскольку ровно 25% от дохода государства по СРП остается в бюджете региона. Если режим налогообложения изменится, бюджет субъекта рискует потерять значительную часть своих доходов, добавил Плявиньш.

«На данный момент в этом направлении для региона звучат достаточно положительные комментарии постпреда в ДВФО Юрия Трутнева, который заявляет о сохранении прежнего налогового режима. Тем не менее в случае ухода зарубежных компаний доходы региона всё равно могут упасть в случае необходимости замещения технологий и оборудования для сохранения темпов добычи. Такие расходы могут быть крайне значительными и исчисляться в миллиардах рублей, но для регионального бюджета это будет гораздо выгоднее, чем сохранение сегодняшней ситуации», — заключил энергетик.

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств 30 июня. Согласно ему, предписана смена оператора «Сахалин-2» на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

Правительство Японии запросило у России пояснения относительно указа о «Сахалине-2». Также в Токио заявляли, что собираются отстаивать свои интересы в проекте, потому считают его важным из-за необходимости обеспечения граждан электроэнергией и газом.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. С 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт голубого топлива из РФ.

Оператором «Сахалина-1» является «дочка» американской ExxonMobil. В марте она заявляла о планах выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте составляет 30%, «Роснефти» — 20%, японской Sodeco — 30% и индийской ONGC —20%.