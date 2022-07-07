Видео с места удара молнии в купол церкви в центре Москвы

Видео с места удара молнии в купол церкви в центре Москвы

2022-07-07 18:33:52

2022-07-07 18:33:52

2022-07-07 18:33:52

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