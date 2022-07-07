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Из-за урагана в Москве остановилось метро и загорелся храм. Главное

Из-за урагана в Москве остановилось метро, загорелся храм, травмированы пешеходы
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Во второй половине четверга, 7 июля, на Москву обрушился ураган. Он сопровождается проливным дождем, грозой и местами градом. Непогода нарушила жизнедеятельность столицы, несколько горожан пострадали.

Ливень в Москве: пробки и травмы

Ливень начался после 15:00. Осадки сначала распространились на западе столицы. Спустя час дождь накрыл весь город. Примерно еще полчаса хватило для того, чтобы пешеходные зоны и проезжие части в некоторых районах залило водой по колено.

По состоянию на 18:30 на дорогах города наблюдались восьмибалльные пробки. Наиболее затруднено движение в центре, на МКАД и выездах в направлении области. Сервис «Яндекс Пробки» сообщает, что ситуация должна улучшиться после 20:00, тогда пробки составят пять баллов. Лишь после 21:00 они опустятся до трех баллов.

В нескольких районах Москвы во время ливня с грозой повалило деревья. Как сообщает источник «Известий», на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам.

Еще одно дерево упало на машину на Малой Тульской улице. В результате пострадал один человек.

«У женщины подозрение на перелом руки», — указал наш собеседник.

Зафиксировано падение деревьев на Кожуховской улице, Автозаводской улице и в Духовском переулке. Поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

Что случилось на зеленой ветке метро

На Замоскворецкой — зеленой — линии метро остановились поезда. Движения составов не было от станции «Автозаводская» до «Орехово», сообщил столичный дептранс.

Причиной происшествия стали также деревья, наклонившиеся на пути открытого участка.

Читатели «Известий» сообщают о том, что пассажиры входят в вестибюль станции «Павелецкая» по щиколотку в дождевой воде. Наблюдаются подтопления и на других станциях.

Пожар в церкви Иверской иконы Божией Матери

Церковь Иверской иконы Божией Матери загорелась после попадания молнии в храм. Как рассказывают очевидцы, молния ударила в купол храма, вызвав пожар. Информации о пострадавших нет.

«Над церковью поднимается белый дым», — пояснил собеседник «Известий».

В данный момент к месту происшествия на Большую Ордынку выехали сотрудники экстренных служб города, пожар локализован.

Прогноз погоды в Москве

МЧС РФ предупреждало москвичей о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, шквалистом усилении ветра порывами до 12–17 м/с. Спасатели напомнили автомобилистам, что при грозе следует парковать машины вдали от деревьев.

Как указали синоптики Росгидрометцентра, гроза с сильным ветром и ливнем приходит в московский регион третий день подряд.

7 июля, согласно прогнозу синоптиков, дождь закончится ближе к 21:00. В пятницу, 8 июля, осадков, предварительно, не ожидается.

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