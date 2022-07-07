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В МО РФ заявили об изучении Германией штаммов конго-крымской лихорадки на Украине

В Минобороны РФ заявили, что специалисты ФРГ изучали на Украине патогенные штаммы конго-крымской лихорадки
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Фото: Global Look Press/dpa/Andreas Arnold
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Германия на Украине исследовала патогенные штаммы конго-крымской лихорадки. Об этом в четверг, 7 июля, заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

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Он отметил, что США, а также их союзники по НАТО, в частности Германия, использовали страны постсоветского пространства в качестве полигона для испытаний биологического оружия.

«Заинтересованность бундесвера в конго-крымской лихорадке связана с тем, что летальность заболевания может достигать 30%, а вспышки создают необходимость проведения длительных и затратных мероприятий по лечению, профилактике и специальной обработке», — пояснил Кириллов.

Также немецкие военные биологи проводили на Украине скрининг восприимчивости местного населения к конго-крымской лихорадке с обобщением демографических, эпидемиологических и клинических данных, чтобы выявлять новые региональные генотипы вируса.

По словам Кириллова, изучение природных очагов лихорадки проводили под видом совершенствования украинской системы эпидемиологического надзора.

В тот же день он заявил, что основной целью военно-биологической деятельности США на Украине является разработка карантинных инфекций, способных нанести ущерб сельскому хозяйству отдельных стран.

28 июня российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге России.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. По информации ВОЗ, в число его переносчиков входят как дикие, так и домашние животные, среди которых крупный рогатый скот, овцы и козы.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия наряду с США на протяжении многих лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине. По ее словам, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий.

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