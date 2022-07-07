На телеканале ViP Megahit выйдет культовая франшиза о Людях Икс

Телеканал ViP Megahit (входит в ГК Viasat) 8,15 и 22 июля в 18:00 соберет у экранов всех поклонников фантастической саги о людях со сверхспособностями – «Людях Икс»! Зрителей ждут «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс. Апокалипсис», «Люди Икс. Темный Феникс» и другие супергеройские блокбастеры.

Вероятно, нет такого человека, который бы не слышал о Людях Икс. Команда супергероев твердо стоит на страже мира. Рожденные в результате уникальной генетической мутации и воспитанные талантливым ученым Чарльзом Ксавьером (Патрик Стюарт), они научились управлять своими необыкновенными способностями и направлять их на борьбу со злом. Однако не все разделяют взгляды профессора Ксавьера. Найдутся и те, кто бросит ему и его ученикам вызов. Будут среди них и заклятые враги, и старые друзья, и даже ранее невиданный свирепый гигант Апокалипсис (Оскар Айзек). Но в основу большинства сюжетных перипетий культовой франшизы ляжет история Джин Грей, одной из сильнейших членов команды «Люди Икс».

Немало «глав» супергеройской саги о Людях Икс посвящено одному из самых харизматичных персонажей Логану (Хью Джекман). Росомаха будет сражаться с сотней злодеев и даже с Серебряным самураем (Кениучио Харада). Зрителям предстоит узнать, что острее: меч самурая или когти Росомахи? Интересно, что изначально роль Логана планировали отдать Расселу Кроу или Дюгрею Скотту. Но Кроу отказался сниматься, потому что Росомаха показался ему похожим на Максимуса из фильма «Гладиатор», а Скотт был занят на съёмках «Миссии невыполнима 2».

Первое, на что обращаешь внимание в серии фильмов о Людях Икс – это блистательный актерский состав. Главные роли в проекте сыграли, в том числе, такие звезды первой величины, как Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Райан Рейнольдс, Холли Берри, Фамке Янссен, Иэн Маккеллен и российская кинодива Светлана Ходченкова. Режиссерское кресло в разные годы занимали Брайан Сингер, Бретт Рэтнер, Мэттью Вон, Джеймс Мэнголд и другие.

Неповторимая и яркая атмосфера комиксовых блокбастеров, невероятные спецэффекты, захватывающий сюжет делают эту франшизу нестареющей классикой на все времена.

Включайте телеканал ViP Megahit в пакете ViP каждую пятницу июля и смотрите «Люди Икс. Апокалипсис», «Люди Икс. Темный Феникс», «Люди Икс», «Люди Икс 2», «Люди Икс: последняя битва» и другие культовые супергеройские блокбастеры.