Жители российских городов узнают историю Новороссии в «Поезде Победы»

Жители Смоленска и Торжка в начале июля смогут посетить экспозицию передвижного музея «Поезд Победы». Музей посвящен Великой Отечественной войне, однако в этом году посетители, в том числе, смогут увидеть документы, связанные с историей Новороссии и становлением этих территорий.

В Смоленск поезд прибыл 6 июля.

«В этом году экспозиция поезда-музея пополнилась: появились два новых вагона, — рассказал журналистам в ходе церемонии открытия председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский. — Так, в одном из них представлена история русского Донбасса, история вхождения этой территории в состав России и ее развитие: копии архивных документов екатерининского времени, когда Новороссия стала частью России благодаря деятельности Потемкина и других выдающихся деятелей того времени».

Еще один новый вагон, 10-й, будет посвящен событиям последних лет.

Исторические документы в поезде сопровождаются современными мультимедийными материалами.

Поезд, который является общероссийским историческим проектом, в этом году прибыл в Смоленск уже в третий раз. До этого он находился в Белоруссии, где представленные экспонаты посмотрели около 40 тыс. человек.

Экспозиция проработала в городе до 7 июля, после этого поезд отправится в Торжок.