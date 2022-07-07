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Путин заявил о возвращении многих уехавших IT-специалистов

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Президент РФ Владимир Путин высказался об уехавших из страны IT-специалистах, отметив, что причины у них были разные, но многие уже вернулись, потому что «дома лучше».

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«То, что уезжают, ничего необычного тут нет. Люди... кто-то напуган, кто-то сомневался, что здесь можно будет эффективно работать. Но успех работы складывается из очень многих компонентов: поддержка государства, бытовые условия. Очень много. Кто-то поехал, мы никому не препятствовали. Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — сказал он 7 июля на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Ранее, 20 июня, глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что выезжающие на Запад российские IT-специалисты сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поэтому многие из них возвращаются на родину. Он уточнил, что имеет место «определенный уровень недоверия к российским разработчикам, их называют шпионами». По словам министра, за успешными российскими айтишниками за границей велась охота.

До этого, 27 мая, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. 4 мая он анонсировал запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов аккредитованных компаний.

29 марта правительство РФ сообщило, что молодые люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в IT-компаниях не менее года, а также специалисты со стажем менее года могут получить отсрочку от армии, если они окончили высшее учебное заведение за год до назначения на должность.

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