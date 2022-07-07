ТЦ в Орске разрешили открыть после трех лет простоя

В Орске Оренбургской области после трехлетнего простоя откроется торгово-развлекательный центр «Европейский». Частичной отмены запрета эксплуатации здания через суд добились его новые владельцы. Заседание по делу прошло 7 июля.

56orb.ru напоминает, что «Европейский» закрыли в 2019 году из-за несоблюдения требований пожарной безопасности. К настоящему моменту собственники устранили недочеты на трех этажах, кроме одного помещения.

Четвертый этаж, где расположен кинотеатр, остается закрытым из-за того, что не прошел проверку. В частности, как пишет ИА «Урал56.Ру», МЧС не устраивает ширина проема аварийного выхода одного из залов.

О том, когда именно откроется ТРЦ, станет известно через 15 дней. За это время решение суда может быть обжаловано.

Торговый комплекс сменил собственника в декабре 2021 года. Единственный заявившийся участник аукциона внес задаток в 18,6 млн рублей. Стартовая стоимость здания в центре Орска составила порядка 186 млн рублей.