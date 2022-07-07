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Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для «Северного потока»

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек попросил у Канады вернуть турбину для газопровода «Северный поток», при этом прислать ее не в РФ, а в Германию. Об этом во вторник, 5 июля, сообщило агентство Bloomberg.

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«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее в Россию, а прошу доставить в Германию», — цитирует издание Хабека.

Он выступил с призывом к правительству Канады не затягивать с этим вопросом.

14 и 15 июня «Газпром» сообщил об остановке сначала двух, а после и еще одного газоперекачивающих агрегатов, которые занимаются обслуживанием «Северного потока». Такой шаг был сделан по причине того, что немецкая компания Siemens на фоне антироссийских санкций не смогла вернуть турбины, находящиеся в Канаде на техническом обслуживании.

22 июня агентство Bloomberg отметило, что Канада и ФРГ обдумывают способы, как преодолеть последствия ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока». По мнению канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, Оттаве нужно, чтобы результатом санкций в отношении российской стороны не стал существенный ущерб Германии.

4 июля глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер сказал, что запасов природного газа в ФРГ хватит на один-два месяца, если Россия прекратит с поставками. Сейчас немецкие газохранилища заполнены чуть более чем на 60%, подчеркнул он.

Тогда же ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил «Известиям», что если немецкому правительству удастся договориться с канадской стороной и турбины получится вернуть на свое место, то уже в 20-х числах июля «Северный поток – 1» полноценно заработает.

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