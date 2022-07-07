Сервис Zoom может быть оштрафован на 6 млн рублей

Мировой суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении сервиса видеотелефонии Zoom за отказ компании локализовать данные россиян на территории РФ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Административный протокол, составленный Роскомнадзором в отношении компании Zoom Video Communications, Inc., поступил в суд и будет рассмотрен в 422-м мировом судебном участке Таганского района 12 июля в 14:30», — рассказал собеседник агентства.

Компанию собираются привлечь к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 («Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»). Штраф по данной статье может составлять от 1 млн до 6 млн рублей.

Накануне, 6 июля, появилась информация, что мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) может вновь получить штраф за очередной отказ локализовать данные россиян.

В тот же день в суде рассказали, что шведскому музыкальному сервису Spotify и компании Snap — владельцу мобильного приложения для обмена сообщениями Snapchat — грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян.

Крупные штрафы ждут также компанию экспресс-доставки UPS, Google LLC и социальную сеть Likee.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.