Пчелы из почти 300 ульев погибли на пасеках в Удмуртии
В Удмуртии произошла массовая гибель пчел. Информацию подтвердили в республиканском правительстве.
По словам вице-премьера Ольги Абрамовой, которые приводит ИА «Сусанин», накануне, 6 июля, им поступило 14 заявлений с просьбой проверить пасеки из-за гибели пчел. В итоге ветеринары обследовали 10 пасек, и в 275 ульях установили частичную гибель насекомых.
По предварительным данным, причиной стала обработка поля с рапсом химикатами, которую проводили 4–5 июля. Пострадавшие пасеки находятся в 2–5 км от обработанного поля.
Ситуацию udm-info.ru прокомментировал начальник отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней главного управления ветеринарии региона Алексей Гуров. По его словам, поступило 40 обращений от пчеловодов Алнашского района. Власти создают комиссии, которые займутся осмотром пчелосемей и констатируют, сколько пчел погибло.
Ранее в Удмуртии также фиксировали случаи массовой гибели пчел. Подобные инциденты происходили в 2019, 2020 и 2021 годах. Пчеловоды получили компенсации в размере 2,5 млн рублей.