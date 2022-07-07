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Минпромторг: Wildberries может создать систему по предотвращению продаж контрафакта

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Wildberries превращается в канал сбыта контрафактного товара. Такое заявление сделал директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Владислав Заславский.

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«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союза кожевников», — приводит «РИА Новости» его слова в четверг, 7 июля, сказанные в ходе круглого стола Госдумы, где обсуждалась защита россиян от контрафакта и фальсификации при параллельном импорте.

Министр также подчеркнул, что через Wildberries злоумышленники уже продавали рецептурные лекарства, БАДы и поддельные обувные бренды.

В то время маркетплейс Wildberries сказал о том, что готов создать систему, благодаря которой можно будет пресекать продажи фальсификации.

Ранее в четверг появилась информация о вероятной маркировке товаров параллельного импорта на маркетплейсах. Министерство промышленности и торговли дало обещание рассмотреть это предложение.

28 июня российским президентом Владимиром Путиным был подписан закон, который легализует параллельный импорт на территории Российской Федерации в текущем году.

Документ дает правительству возможность определять товары, к которым могут не применять отдельные положения о защите исключительных прав. Так, компании РФ, которые ввозят в Россию товары, не имея разрешения правообладателя, ограждают от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной».

В мае Минпромторг определил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Перечень будет пересматриваться раз в квартал. Поправки могут вноситься исходя из мониторинга товаров.

В Роспотребнадзоре отметили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав.

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