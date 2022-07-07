На юге Москвы встала зеленая ветка метро

На Замоскворецкой линии метро Москвы нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово». Об этом в четверг, 7 июля, сообщает столичный дептранс.

Движение остановлено из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

В нескольких районах Москвы во время ливня с грозой оказались повалены деревья. Так, на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам. Еще одно дерево упало на машину на Малой Тульской улице. В результате пострадал один человек.

Также зафиксировано падение деревьев на Кожуховской улице, Автозаводской улице и Духовском переулке.

Ранее в четверг МЧС РФ предупредило москвичей о надвигающемся на столицу ливне с грозой и градом, а также шквалистом усилении ветра порывами до 12–17 м/c.

Как указали синоптики Росгидрометцентра, гроза с сильным ветром и ливнем приходит в московский регион третий день подряд, однако долгожданного облегчения от царящей в регионе жары, скорее всего, не принесет.