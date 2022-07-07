Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке под Уфой

В реке Узень в 50 км от Уфы погибла рыба. О гибели сотен представителей фауны сообщили в соцсетях жители села Бузовьязы Кармаскалинского района Башкирии.

По словам активистов, они обратились за разъяснениями к председателю села, однако ответа так и не получили. Жители опасаются, что инцидент с рыбой может сказаться и на людях, которые берут воду из колодцев, и на домашней скотине, которая пьет из водоема.

В республиканском министерстве экологии ИА «МедиаКорСеть» сказали, что на место происшествия выезжали инспекторы, они взяли пробы воды для исследования в лабораторных условиях. Обстоятельства случившегося выясняются.

В середине июня жители села Богородское в Хабаровском крае сообщили о новом случае мора рыбы. На берег Амура вынесло тушки карасей, сазанов и других видов. Случаи мора рыбы ранее были выявлены в Комсомольском и Нанайском районах.