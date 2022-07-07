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Офтальмолог рассказал о правилах ношения солнцезащитных очков

Офтальмолог Агеев: даже самые лучшие солнцезащитные очки нельзя носить постоянно
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Фото: Global Look Press/dpa/Jonas Walzberg
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Ведущий офтальмолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Владимир Агеев рассказал, в каких случаях ношение солнцезащитных очков может навредить вашему зрению.

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«Даже самые качественные линзы с высокой степенью защиты от ультрафиолета нельзя использовать постоянно. В противном случае ваши глаза настолько отвыкнут самостоятельно сопротивляться солнечным лучам, что просто не смогут обходиться без очков», — приводит слова доктора издание «Газета.Ru» 7 июля.

Агеев также подчеркнул, что стоит воздержаться от ношения солнцезащитных очков без прямой необходимости.

«Из-за ограниченной освещенности глаза слишком быстро устанут, а их перенапряжение вызовет сильную головную боль. Особенно этот совет актуален для тех, кто склонен к мигреням», — пояснил специалист.

Офтальмолог подчеркнул, что при выборе солнцезащитных очков стоит выбирать те модели, в которых присутствует UV-фильтр, так как ношение таких очков может в последствии обернуться проблемами со зрением.

«Если модель очень понравилась, но защитного покрытия на линзах нет или оно слишком маленькое, купить такие очки, конечно, можно. Но носить их дольше пары часов в день не рекомендуется. Некачественные линзы не просто пропускают ультрафиолет, но усиливают его проникновение на сетчатку глаза», — добавил он.

Агеев также посоветовал избегать длительного использования линз с яркими подсветками, так как те могут стать причиной головной боли, переутомлению и даже раздражительности.

Ранее, 6 июля, офтальмолог-хирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль рассказала, что прием витаминов А, В, С, Е и омега-3 жирных кислот поможет защитить сетчатку глаза от HEV-излучения экранов компьютеров, телефонов и электронных гаджетов.

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