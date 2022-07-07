Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ украинского командования

Украинский батальон «Кракен» получил приказ выдвинуться в Покровское, но командование националистов и боевики отказались его выполнить. Об этом 7 июля заявили в Минобороны РФ.

«Так, 226-му батальону украинского националистического формирования «Кракен» 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское — в подчинение оперативной тактической группы «Соледар». Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынудила киевский режим бросать на передовую нацбатальоны, выполнявшие задачи в тыловых районах в качестве заградотрядов.

Ранее, 29 июня, в Минобороны РФ рассказали, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожено до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. По данным оборонного ведомства, командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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