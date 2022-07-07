Нарколог оценил необходимость запрета на продажу алкоголя летом

Употребление алкоголя в жару повышает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, однако запрещать спиртные напитки в летний сезон не стоит. Такое мнение 7 июля выразил врач-нарколог Олег Путеводов, комментируя «Известиям» инициативу об ограничении продажи крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период.

«В жару в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. При высоких температурах в организме начинает срабатывать терморегуляция — активное потоотделение. Повышается кровяное давление и возрастает риск обезвоживания. Алкоголь, причем неважно, слабый или сильный, увеличивает эту нагрузку. Напиток повышает артериальное давление, с ростом которого возрастает риск разрыва ослабленных стенок сосудов», — объяснил специалист.

Он также обратил внимание на то, что высокая температура увеличивает токсическое воздействие на организм, в результате чего может возникнуть алкогольное отравление.

«Ни один врач не посоветует алкоголь, но и запрещать, на мой взгляд, не надо. Обычно запреты усугубляют ситуацию. Здесь необходимо информировать граждан о последствиях, подробно рассказывать о том, что хороший отдых на природе можно организовать и без алкоголя», — резюмировал Путеводов.

Ранее в этот день депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой об ограничении продажи крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Соответствующее письмо парламентарий направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В письме отмечаются риски появления серьезных проблем со здоровьем при употреблении алкоголя в жару. Также депутат подчеркнул, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности. Как подчеркнул Хамзаев, зачастую «именно выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций».