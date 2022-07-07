Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин обвинил Запад в надвигающемся продовольственном кризисе
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
Путин заявил о готовности РФ сделать всё необходимое для жителей Донбасса
Общество
На юге Москвы встала зеленая ветка метро
Мир
Путин указал на изоляцию и геноцид жителей Донбасса со стороны Киева
Мир
Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Специалист по ЛФК рассказал об опасных последствиях плоскостопия

Специалист по ЛФК Дождев рассказал об опасных последствиях плоскостопия
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев и ведущий специалист оперативной и восстановительной ортопедии, травматологии, артрологии Артур Фомичев рассказали в четверг, 7 июля, об опасных последствиях плоскостопия и о том, как его предотвратить.

Каша в голове: диетолог рассказал об ошибках худеющих
Пропуск приема пищи и диетические напитки могут только усилить аппетит

По словам Дождева, при плоскостопии стопа приобретает характерный уплощенный вид. Эта патология является отклонением в нормальном состоянии опорно-двигательного аппарата и приводит к нарушению биомеханики движения.

Эксперт отметил, что плоскостопие может стать причиной травмы колена, перенапряжения мышц, искривления осанки, слабости мышц ног, боли и дискомфорта в шее, а также проблем с равновесием.

«Причин возникновения плоскостопия может быть несколько. Это ожирение, неправильная обувь, проблемы соединительной ткани (например, дисплазия), возрастные изменения и другие. Но самая основная — это слабость мышц стопы», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что это происходит из-за недостаточной нагрузки на стопы. В древности люди ходили босиком по неровной поверхности, и это давало постоянную стимуляцию стоп и нагружало мышцы.

«Сейчас мы в основном передвигаемся по плоским твердым поверхностям — бетон, асфальт. Стопа не тренируется должным образом и теряет свои свойства», — рассказал он.

При этом Фомичев уточнил, что плоскостопие возможно исправить только до семилетнего возраста.

«После этого возраста вылечить невозможно. Мы способны лишь скорректировать своды стоп и оставить или замедлить прогрессирование. Сюда входит целый комплекс: стельки, массаж, физиотерапия, гимнастика, подбор правильной обуви в гардеробе», — отметил врач.

Он добавил, что последствия развития плоскостопия зависят от того, как организм приспособится к условиям в отсутствии лечения. В одних случаях происходит деформация пальцев стопы, и на этом проблема останавливается. В других же суставы стопы начинают постоянно болеть, ходьба становится испытанием, начинают беспокоить отеки, а затем и голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Деформации лечатся только оперативным вмешательством, поэтому важно своевременно обращаться и наблюдаться у врача-травматолога-ортопеда, заключил он.

Ранее в этот день хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян заявил, что частые судороги во время сна могут сообщать о развитии варикоза и плоскостопия, болезнях почек, эндокринной системы и об обезвоживании организма, сообщает телеканал «360».

В этот же день эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT в России Руслан Панов рассказал, что при проработке мышц живота существует ряд опасных ошибок. Он отнес к таковым работу за счет ног и поясницы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022