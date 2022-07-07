Специалист по ЛФК рассказал об опасных последствиях плоскостопия

Специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев и ведущий специалист оперативной и восстановительной ортопедии, травматологии, артрологии Артур Фомичев рассказали в четверг, 7 июля, об опасных последствиях плоскостопия и о том, как его предотвратить.

По словам Дождева, при плоскостопии стопа приобретает характерный уплощенный вид. Эта патология является отклонением в нормальном состоянии опорно-двигательного аппарата и приводит к нарушению биомеханики движения.

Эксперт отметил, что плоскостопие может стать причиной травмы колена, перенапряжения мышц, искривления осанки, слабости мышц ног, боли и дискомфорта в шее, а также проблем с равновесием.

«Причин возникновения плоскостопия может быть несколько. Это ожирение, неправильная обувь, проблемы соединительной ткани (например, дисплазия), возрастные изменения и другие. Но самая основная — это слабость мышц стопы», — сказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что это происходит из-за недостаточной нагрузки на стопы. В древности люди ходили босиком по неровной поверхности, и это давало постоянную стимуляцию стоп и нагружало мышцы.

«Сейчас мы в основном передвигаемся по плоским твердым поверхностям — бетон, асфальт. Стопа не тренируется должным образом и теряет свои свойства», — рассказал он.

При этом Фомичев уточнил, что плоскостопие возможно исправить только до семилетнего возраста.

«После этого возраста вылечить невозможно. Мы способны лишь скорректировать своды стоп и оставить или замедлить прогрессирование. Сюда входит целый комплекс: стельки, массаж, физиотерапия, гимнастика, подбор правильной обуви в гардеробе», — отметил врач.

Он добавил, что последствия развития плоскостопия зависят от того, как организм приспособится к условиям в отсутствии лечения. В одних случаях происходит деформация пальцев стопы, и на этом проблема останавливается. В других же суставы стопы начинают постоянно болеть, ходьба становится испытанием, начинают беспокоить отеки, а затем и голеностопные, коленные и тазобедренные суставы.

Деформации лечатся только оперативным вмешательством, поэтому важно своевременно обращаться и наблюдаться у врача-травматолога-ортопеда, заключил он.

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