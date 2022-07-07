Нашествие томатной моли зарегистрировали в Ростовской области

Карантинную зону установили в Ростовской области в связи с появлением южноамериканской томатной моли. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

По данным ведомства, моль обнаружена на площади 315 га в Азовском районе. По результатам проверки возникла необходимость установить карантинную зону в селе Самарском.

Томатная моль активно размножается в условиях жаркого климата. При активности насекомого, особенно его гусениц, под угрозой находится урожай томатов, картофеля, фасоли, перца, баклажанов, а также груши.

В начале июля жители и гости Анапы сообщили о нашествии божьих коровок. Насекомые покрывают лежаки, зонты и полотенца на пляжах. Некоторые отдыхающие жалуются на укусы божьих коровок. По словам ученых, жуков привлекает увеличившаяся популяция тли — главной пищи божьих коровок.