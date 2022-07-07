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«Российская креативная неделя» пройдет в Якутии в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Соглашение о проведении форума в Якутске подписано сегодня, 7 июля, в Москве. Соглашение о сотрудничестве заключено Республикой Якутия и ФГБУ «Роскультцентр».

Благодаря этому решению якутяне получат новые возможности для творческой самореализации и профессионального развития в сфере креативных индустрий.

Подробнее о значении соглашения рассказали Глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор «Роскультцентра» Марина Абрамова.

«Соглашение с Роскультцентром является одним из ключевых событий «Российской креативной недели» для Якутии. Цель соглашения — создание возможностей для развития креативной молодежи. Партнерство с Роскультцентром позволит масштабировать лучшие практики управления и поддержать рост креативных индустрий. Якутяне получат возможность поучаствовать в семинарах, конференциях, вебинарах и мастер-классах по вопросам поддержки и развития креативных индустрий. В Якутии очень много креативной и талантливой молодежи, и крупные республиканские мероприятия, такие как «Muus uSTAR», это демонстрируют. Рассчитываю на продуктивное сотрудничество с Роскультцентром в сфере креативных индустрий и реализацию успешных культурных проектов в Якутии», — отметил глава Якутии Айсен Николаев по итогам подписания.

Большой опыт Якутии по поддержке позволит «Роскультцентру» приобрести новый опыт и опробовать новые форматы образовательных проектов в рамках подготовки и проведения в период с апреля по июль 2023 года форума «Российская креативная неделя» в Республике Саха (Якутия).

«Мы давно работаем с Якутией — это один из передовых регионов России по уровню развития креативных индустрий. Для Роскультцентра подписание соглашения с Якутией — необходимая формальность, которая даёт возможность реализовать новые масштабные креативные проекты и создавать совместные практики. В рамках соглашения в 2023 году в Якутии состоится форум «Российская креативная неделя», который придаст дополнительный импульс развитию креативных индустрий Якутии», — говорит руководитель Роскультцентра и директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

В Якутии активно развивается необходимая инфраструктура. В 2022 году в регионе запустят первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда» площадью 13 тыс. кв. м. Благодаря кластеру в регионе появятся более 1 тыс. новых рабочих мест и 150 резидентов в киноиндустрии, анимации, дизайне, компьютерной графике.

Онлайн-трансляции событий будут доступны на сайте: creativityweek.ru и в официальной группе Форума ВКонтакте: vk.com/creativeweek.

В дни работы Форума следите за текстовой трансляцией событий «Российской креативной недели» в официальном Telegram-канале: t.me/creativecontext.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

АНО «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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