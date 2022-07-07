В Кировской области грузовой состав частично сошел с рельсов

Несколько вагонов грузового поезда, перевозившего удобрения, сошел с рельсов в Кировской области. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

«В вагонах перевозились удобрения. Высыпания груза не произошло. Повреждения железнодорожной инфраструктуры и пострадавших нет. Движение поездов на участке в настоящее время перекрыто. Для возобновления движения на место выехали два восстановительных поезда. Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Вместе с тем пресс-служба Горьковской железной дороги отмечает, что в результате аварии произошло нарушение габарита второго пути. В пресс-релизе также добавили, что угрозы для экологии нет.

«Груз — хлорид калия. Просыпания груза нет. Угрозы экологии нет. В результате схода нарушен габарит 2-го пути. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для ликвидации последствий схода в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе.

Ранее, 3 июля, в Оренбургской области поезд сошел с рельсов и повредил часть железнодорожного полотна. Отмечается, что пострадавших нет, поезда ходят в штатном режиме.