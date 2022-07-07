Жару до +33 градусов прогнозируют в Омской области

Синоптики ожидают повышение температуры в предстоящие выходные в Омской области. Столбики термометров достигнут +33 градусов.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу, 8 июля, в регионе местами пройдут дожди. Температура воздуха составит +10…+15 градусов в ночные часы, днем воздух прогреется до +28 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

9 июля ночная температура составит +17 градусов. Днем ожидается жара до +30 градусов, при этом осадки прекратятся, скорость ветра снизится. 10 июля ночью ожидается +18 градусов, днем потеплеет до +33 градусов, пишет ИА «Город55».

Перед наступлением жары жителям Омска рекомендовали не купаться в реке Иртыш. В водоеме обнаружено превышение норм по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.