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Минобороны сообщило об ударе ВКС по фотографировавшимся с флагом на Змеином бойцам ВСУ

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Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по фотографировавшимся со своим флагом на острове Змеиный украинским военнослужащим. Об этом 7 июля заявили в Минобороны РФ.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — сообщили в ведомстве.

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Там уточнили, что около 5 утра на остров с моторной лодки высадилось несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом.

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», — рассказали в Минобороны РФ.

Ранее в этот день Telegram-канал «Политика страны» опубликовал кадры, на которых видно, как флаг Украины развевается на Змеином.

До этого, 4 июля, руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» минобороны Украины Наталья Гуменюк также заявляла, что территория острова возвращена под юрисдикцию государства и украинские войска установили там государственный флаг страны.

Однако в тот же день Гуменюк признала ложь о появлении флага на Змеином. В эфире CNN она пояснила, что флаг сбросили с вертолета. Руководитель пресс-центра попросила воспринимать ее слова о поднятом флаге «метафорически».

1 июля военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что ВСУ обязательно попытаются зайти на остров Змеиный, потому что в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы. По его словам, такая акция будет стоить дорого.

В тот же день сообщалось, что Змеиный остается под контролем Воздушно-космических сил и флота России.

30 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели находившийся там гарнизон. После заявления об этом замначальника оперативного управления украинского генштаба Алексей Громов заявил, что украинские военные намерены установить контроль над островом.

Остров Змеиный в Черном море, входящий в состав Одесской области, перешел под контроль ВС РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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