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На запчасти для грузовиков в 2021 году потрачено 550 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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В России на закупку запчастей для грузовиков было потрачено в 2021 году почти 550 млрд рублей. Такая цифра содержится в отчете «Расчет емкости российского рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей», который подготовило агентство «Автостат».

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По их данным, на такую сумму было куплено 247,5 млн единиц различных запасных частей для грузовых автомобилей.

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на шины. На их долю пришлось около 36% средств, или 195 млрд рублей.

Второй категорией в структуре финансовой емкости оказалась закупка моторных масел и эксплуатационных жидкостей. На них ушло 55 млрд рублей, что соответствует доле в 10%.

В тройку лидеров также попали узлы и детали топливной системы. Их доля составила более 7%, или 40 млрд рублей. Эти три группы расходов суммарно заняли более половины (53%) вторичного рынка запчастей для грузовых автомобилей.

7 июля «Известия» сообщили, что в июне этого года китайские грузовики заняли более 30% российского рынка. Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что европейские производители грузовых автомобилей в это же время приостановили поставки своей техники в Россию из-за санкций.

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