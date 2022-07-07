На запчасти для грузовиков в 2021 году потрачено 550 млрд рублей

В России на закупку запчастей для грузовиков было потрачено в 2021 году почти 550 млрд рублей. Такая цифра содержится в отчете «Расчет емкости российского рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей», который подготовило агентство «Автостат».

По их данным, на такую сумму было куплено 247,5 млн единиц различных запасных частей для грузовых автомобилей.

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на шины. На их долю пришлось около 36% средств, или 195 млрд рублей.

Второй категорией в структуре финансовой емкости оказалась закупка моторных масел и эксплуатационных жидкостей. На них ушло 55 млрд рублей, что соответствует доле в 10%.

В тройку лидеров также попали узлы и детали топливной системы. Их доля составила более 7%, или 40 млрд рублей. Эти три группы расходов суммарно заняли более половины (53%) вторичного рынка запчастей для грузовых автомобилей.

7 июля «Известия» сообщили, что в июне этого года китайские грузовики заняли более 30% российского рынка. Во многом такая ситуация сложилась из-за того, что европейские производители грузовых автомобилей в это же время приостановили поставки своей техники в Россию из-за санкций.