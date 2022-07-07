Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин обвинил Запад в надвигающемся продовольственном кризисе
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
Путин заявил о готовности РФ сделать всё необходимое для жителей Донбасса
Общество
На юге Москвы встала зеленая ветка метро
Мир
Путин указал на изоляцию и геноцид жителей Донбасса со стороны Киева
Мир
Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки
Мир
В Казахстане назвали Россию стратегическим партнером
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Еще пять участков изымут под расширение улицы в Ростове-на-Дону

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону для расширения улицы Вавилова выкупят еще пять земельных участков. Постановление, согласно которому список земли под выкуп будет увеличен на пять строений, опубликовано на сайте администрации.

Общая площадь строений составляет 183 кв. м, и они включены в ранее указанные в постановлении участки общей площадью 1261 кв. м, пишет RostovGazeta.

В начале июля городская администрация объявила о том, что собственники земли, согласившиеся продать ее государству, начинают получать средства. Речь шла об участках, которые находятся в зоне будущего расширения улицы Вавилова. Получателями средств стали девять собственников, выкупа ожидали еще 110 участков.

После реконструкции на Вавилова появится четырехполосная дорога с двумя проездами шириной 5,5 м.

Ранее власти сообщали, что в городе после 2023 года построят линию скоростного трамвая. Он будет следовать параллельно улице Вавилова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022