Еще пять участков изымут под расширение улицы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону для расширения улицы Вавилова выкупят еще пять земельных участков. Постановление, согласно которому список земли под выкуп будет увеличен на пять строений, опубликовано на сайте администрации.
Общая площадь строений составляет 183 кв. м, и они включены в ранее указанные в постановлении участки общей площадью 1261 кв. м, пишет RostovGazeta.
В начале июля городская администрация объявила о том, что собственники земли, согласившиеся продать ее государству, начинают получать средства. Речь шла об участках, которые находятся в зоне будущего расширения улицы Вавилова. Получателями средств стали девять собственников, выкупа ожидали еще 110 участков.
После реконструкции на Вавилова появится четырехполосная дорога с двумя проездами шириной 5,5 м.
Ранее власти сообщали, что в городе после 2023 года построят линию скоростного трамвая. Он будет следовать параллельно улице Вавилова.