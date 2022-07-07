Жителям Омска рекомендовали не купаться в Иртыше из-за загрязнения

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии выявили превышение допустимых норм по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в воде реки Иртыш. Жителям Омска рекомендовали не купаться на пляжах.

В ведении управления дорожного хозяйства и благоустройства города находятся четыре муниципальных пляжа. При подготовке к лету территории очистили от мусора, рабочие завезли чистый песок. Результаты исследований подтверждают, что вода в питьевых фонтанчиках и песок соответствуют гигиеническим показателям и безопасны для отдыха. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

При этом Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от купания. Исследования были выполнены после резкого спада воды в Иртыше. В ближайшее время планируются повторные исследования пляжей.

Ранее Роспотребнадзор выявил отклонения в составе воды на двух пляжах в Псковской области. В воде обнаружено высокое содержание энтерококков.