Власти Железноводска объявили войну похитителям бумаги из туалетов

В Железноводске будут бороться с похитителями бумаги из общественных туалетов. Об этом объявил мэр города Евгений Бакулин.

По его словам, сначала в муниципальных туалетах обнаружили перерасход туалетной бумаги, а потом выяснили, что посетители уносят ее с собой. Глава города рассказал, что сам стал свидетелем того, как женщина выносила рулон из бесплатного туалета.

Для борьбы с расхитителями муниципальной собственности в туалетах решено установить антивандальные диспенсеры — они не позволят пользователю получить больше бумаги, чем нужно, пишет NewsTracker.