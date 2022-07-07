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Бизнесу разрешили досрочно погасить кредиты в валюте в иностранных банках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила до 1 сентября 2022 года заемщикам – резидентам досрочно погасить задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина РФ в четверг, 7 июля.

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Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе, когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом.

Исключения — обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами. Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими банками, минуя кредитных управляющих — лиц недружественных России государств.

На промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 4 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых преференциях для поддержки бизнеса в России.

Он анонсировал запуск в ближайшие месяцы льготной кредитной программы для бизнеса. Так, займы под низкие проценты должны устранить инфраструктурные ограничения и открыть возможности для быстрой реализации инновационных проектов.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов сказал «Известиям», что некоторые решения по поддержке бизнеса стоит пересмотреть, например в отношении разорившихся предприятий. С 1 апреля правительство ввело масштабный мораторий на банкротство. Он коснулся практически всех юридических и физлиц, а не только пострадавших от кризиса отраслей, как было во время пандемии. Исключение сделали только для проблемных застройщиков.

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