Путин отметил важность повышения транспортной доступности Калининграда

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной транспортную доступность для Калининградской области, в том числе развитие автобусных и туристических перевозок.

«Для Калининградской области, конечно, транспортная доступность чрезвычайно важна. Очень важно, конечно, развитие в самой Калининградской области, в том числе и автобусного движения, имея в виду привлекательность туристического кластера Калининградской области», — сказал он в ходе общения с победителями конкурса «Лидеры России» 7 июля.

Глава государства также указал на то, что Калининградская область заметно похорошела за последние несколько лет.

«За последние годы Калининградская область заметно изменилась, конечно, в лучшую сторону: стала такой причесанной, прибранной, красивой», — отметил пре.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в будущем можно построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининградскую область.

Он уточнил, что имеет в виду грузовое движение, но добавил, что можно рассмотреть также возможность передвижения по этой дороге и пассажирского транспорта. Губернатор указал, что технически реализовать подобный проект можно только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя «Известиям» идею Алиханова, заявил, что одна из приоритетных задач России состоит в том, чтобы Калининградская область была уверена в собственной транспортной безопасности.