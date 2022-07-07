Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна

Евросоюз вывез с территории Украины более 5,8 млн т зерна по так называемым линиям солидарности, рассказал 7 июля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Наши линии солидарности работают, чтобы расчистить залежи старых запасов украинского зерна и улучшить импортные и экспортные потоки. На данный момент они позволили обеспечить экспорт 5,8 млн т [зерна] с Украины с апреля 2022 года», — рассказал политик в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 4 июля, на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в британском парламенте заявил, что должны быть проработаны альтернативные маршруты вывоза украинского зерна на случай, если маршрут через Черное море и Босфорский пролив окажется заблокированным.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы через Румынию, Польшу или Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.