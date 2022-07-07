Бездомные собаки изуродовали лицо ребенку под Волгоградом

В Суровикинском районе Волгоградской области бездомные собаки набросились на четырехлетнюю девочку. Ребенка госпитализировали с открытыми ранами на лице.

Инцидент произошел вечером 6 июля. Сначала девочку доставили в Урюпинскую центральную больницу, однако потом было принято решение перевезти ее в больницу в Волгограде. О состоянии ребенка информации пока не было, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

1 июля сообщалось, что в Липецке две бродячие собаки набросились на 11-летнюю девочку. Псов смогли отогнать находившиеся во дворе пенсионерки. У девочки зафиксированы укусы на ноге. По свидетельствам очевидцев, у собак были бирки на ушах.