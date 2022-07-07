Реклама
Прямой эфир
Мир
Премьер Британии Джонсон объявил об отставке
Мир
Лавров указал на нарушение Киевом мирных договоренностей с подачи Запада
Мир
Путин заявил о готовности РФ сделать все необходимое для жителей Донбасса
Мир
В ДНР сообщили о применении ВСУ РСЗО «Ураган» при обстреле Макеевки
Экономика
Калининградские власти потребовали полного возобновления транзита
Мир
Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки
Общество
Москвичам пообещали похолодание с сильным ветром и грозами
Общество
Путин назвал важным повышение государственного суверенитета
Мир
Жозеп Боррель рассказал о вывезенных с Украины 5,8 млн т зерна
Экономика
ЦБ РФ установил курс доллара на 8 июля на отметке выше 63 рублей
Политика
В Госдуму внесен законопроект о назначении выходным Дня семьи, любви и верности

Volkswagen официально представила новый Amarok

0
Фото: Volkswagen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Volkswagen представила пикап нового поколения Amarok. Второе поколение модели будет делить платформу с Ford Ranger, отметили в компании. Это связано с тем, что новинку будут выпускать на том же южноафриканском заводе, где производят пикап Ford.

Проще пустого: как автопром пытался бороться с кризисными явлениями в прошлом
Почему упрощенные модели не стали успешными

Хотя Amarok построен на базе Ford Ranger, внешне эти пикапы не будут иметь практически никаких одинаковых кузовных деталей. В числе особенностей новинки можно выделить решетку радиатора в стиле последних внедорожников марки, С-образные задние фонари и рельефную надпись Amarok на задней двери.

Длина нового пикапа составляет 5350 мм, ширина — 1910 мм, а колесная база — 3270 мм. Грузоподъемность достигает 1,160 кг. На глобальном рынке Volkswagen Amarok будут предлагать в двух типах кузова, с однорядной и двухрядной кабинами, а также с пятью вариантами двигателя и механической либо автоматической коробкой передач.

В грузовой отсек машины войдет до двух европаллет (исполнение с двухдверной кабиной). Багажник на крыше готов взять груз до 350 кг.

Базовая версия пикапа располагает четырехцилиндровым 2,0-литровым дизелем TDI мощностью 148 л.с., который может быть форсирован до 168 л.с. Также будет твин-турбодизель BiTDI мощностью 201 или 206 л.с. и 3,0-литровый дизель V6 мощностью 238 или 247 л.с. Разница в силах будет зависеть от рынка сбыта.

Пикап оснащен по последнему слову техники, включая различные системы помощи водителю: от адаптивного круиз-контроля с распознаванием дорожных знаков и системы обнаружения пешеходов до системы помощи при парковке и камеры, которые показывают «круговую» картинку.

Стоимость и точные сроки начала продаж Volkswagen Amarok нового поколения пока неизвестны. На европейском рынке машина появится не раньше начала 2023 года.

1 июля «Известия» сообщали, что из коммерческого «УАЗ Профи» сделали экскурсионный кабриолет. У грузового пикапа с двухрядной кабиной убрали заднюю стенку и часть крыши. Вместо кузова установлена оригинальная платформа с сиденьями для туристов. В получившемся импровизированном салоне можно разместить до восьми пассажиров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022