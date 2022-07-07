Volkswagen официально представила новый Amarok

Компания Volkswagen представила пикап нового поколения Amarok. Второе поколение модели будет делить платформу с Ford Ranger, отметили в компании. Это связано с тем, что новинку будут выпускать на том же южноафриканском заводе, где производят пикап Ford.

Хотя Amarok построен на базе Ford Ranger, внешне эти пикапы не будут иметь практически никаких одинаковых кузовных деталей. В числе особенностей новинки можно выделить решетку радиатора в стиле последних внедорожников марки, С-образные задние фонари и рельефную надпись Amarok на задней двери.

Длина нового пикапа составляет 5350 мм, ширина — 1910 мм, а колесная база — 3270 мм. Грузоподъемность достигает 1,160 кг. На глобальном рынке Volkswagen Amarok будут предлагать в двух типах кузова, с однорядной и двухрядной кабинами, а также с пятью вариантами двигателя и механической либо автоматической коробкой передач.

В грузовой отсек машины войдет до двух европаллет (исполнение с двухдверной кабиной). Багажник на крыше готов взять груз до 350 кг.

Базовая версия пикапа располагает четырехцилиндровым 2,0-литровым дизелем TDI мощностью 148 л.с., который может быть форсирован до 168 л.с. Также будет твин-турбодизель BiTDI мощностью 201 или 206 л.с. и 3,0-литровый дизель V6 мощностью 238 или 247 л.с. Разница в силах будет зависеть от рынка сбыта.

Пикап оснащен по последнему слову техники, включая различные системы помощи водителю: от адаптивного круиз-контроля с распознаванием дорожных знаков и системы обнаружения пешеходов до системы помощи при парковке и камеры, которые показывают «круговую» картинку.

Стоимость и точные сроки начала продаж Volkswagen Amarok нового поколения пока неизвестны. На европейском рынке машина появится не раньше начала 2023 года.

1 июля «Известия» сообщали, что из коммерческого «УАЗ Профи» сделали экскурсионный кабриолет. У грузового пикапа с двухрядной кабиной убрали заднюю стенку и часть крыши. Вместо кузова установлена оригинальная платформа с сиденьями для туристов. В получившемся импровизированном салоне можно разместить до восьми пассажиров.