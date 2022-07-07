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За неделю спрос на льготную ипотеку вырос на 87%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За первую неделю июля спрос на льготную ипотеку на новостройки вырос на 87% относительно среднего значения мая 2022 года и на 40% — относительно июня. Об этом «Известиям» сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в четверг, 7 июля.

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«Спрос на ипотеку с господдержкой продолжает расти, ставки стартуют от 5,99%, но есть и субсидированные ставки от 0,01%. При этом помимо новостроек заемщики активно интересуются покупкой по льготным ипотечным программам и загородного жилья», — сказала эксперт.

Доля покупок квартир на первичном рынке с привлечением заемных средств выросла до 62%, в мае этот показатель был на уровне 57%.

При этом очень высокая активность сохраняется в сегменте ипотечного кредитования вторичного жилья. В общем объеме заявок на ипотеку в июне 69% клиентов интересовались кредитованием для покупки готового жилья, 7% — загородной недвижимости и 24% — новостройками. При этом в мае доля заявок на оформление ипотеки для покупки новостроек была на уровне 36,8%, 54,8% — готовой недвижимости и 8,4% — загородной недвижимости.

«Активность в сегменте вторичного жилья сейчас вполне оправданна, поскольку в нем произошла максимальная просадка этой весной, что привело к снижению спроса в целом по рынку — собственники не могли продать свои объекты, чтобы приобрести новое жилье. Сейчас ставки на вторичном рынке снизились, собственники делают хороший дисконт, и это разогревает весь рынок», — добавила Решетникова.

По ее словам, в ближайшей перспективе спрос на рынке продолжит восстанавливаться, а ближе к осени не исключено увеличение количества частных инвесторов в жилье.

Ранее в четверг аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что за первое полугодие 2022 года почти 80% всех сделок с многокомнатными квартирами в Новой Москве совершались с помощью заемных денег. Отмечалось, что наиболее востребован у семейных ипотечных клиентов ТиНАО. Одна из причин — стоимость жилья. Так, средняя цена трехкомнатной квартиры в проектах Новой Москвы в июне составила 16 млн рублей, что на 22% ниже, чем в новостройках старой Москвы — 20,5 млн рублей.

Правительство подписало постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% 22 июня. Программа действует до конца 2022 года, ее параметры останутся прежними. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной можно увеличить лимит до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

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