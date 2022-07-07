Поезд насмерть сбил женщину в Саратове

В Саратове в Кировском районе поезд сбил женщину. Она погибла. Инцидент произошел в районе остановки Стрелка. Туда были вызваны машины скорой помощи, но врачи констатировали смерть, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и следователи. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Двумя днями ранее на окраине города на перегоне Липовский – Тарханы пассажирский поезд сбил 17-летнего подростка. Он шел по железнодорожным путям и слушал музыку в наушниках. Из-за этого он не заметил поезд. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.