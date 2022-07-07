В Тюмени пропала девочка-подросток

В Тюмени ищут пропавшую девочку-подростка. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

Отмечается, что девочка 2006 года рождения 30 июня ушла из дома по улице Пермякова и до сих пор не вернулась.

«Приметы девушки: рост 150–160 см, плотного телосложения, темные волосы до плеч», — говорится в сообщении отряда в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области ТАСС, в данный момент проводятся мероприятия по поиску девочки.

«Граждан, обладающих информацией о ее местонахождении, просим незамедлительно обратиться в полицию», — сказали в ведомстве.

21 июня в Борском районе Нижегородской области пропал пятилетний мальчик. Он гулял во вторник днем на улице Победы в поселке Большое Пикино, после этого его никто не видел. Рост мальчика — 120 см, ребенок плотного телосложения, с короткими светлыми волосами и серо-голубыми глазами. Среди примет ребенка — бородавка, также малыш заикается и прихрамывает на левую ногу. К поискам пропавшего мальчика подключены волонтеры и правоохранители.