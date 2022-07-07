Один ребенок и семеро взрослых пострадали в результате аварии в Сочи
Экскурсионный автобус, минивэн и два легковых автомобиля попали в серьезную аварию на Красной Поляне в Сочи. В результате ДТП пострадало восемь человек, в том числе и один ребенок, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По информации портала, авария произошла на дроге Красная Поляна – Адлер. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Накануне, 6 июля, в Тамбове произошло массовое ДТП, в ходе которого столкнулись четыре легковых автомобиля. Инцидент произошел на улице Карла Маркса рядом с пересечением с Новым проездом, пострадавших нет.