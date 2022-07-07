Вспышку кишечной инфекции зарегистрировали в детском лагере в Саратове

В Саратове приостановили работу детского лагеря «Восход», в котором зарегистрировали вспышку кишечной инфекции. Решение о закрытии приняло региональное управление Роспотребнадзора.

Отдыхавших в лагере детей вывезли для разобщения и проведения заключительной дезинфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

5 июля девять детей из отряда, заехавшего в лагерь 1 июля, почувствовали недомогание. У них обнаружили норовирусную инфекцию. Никому госпитализация не потребовалась, детей отправили домой. У сотрудников лагеря инфекцию не выявили, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Роспотребнадзор выдал предписание провести лабораторные исследования лиц, которые контактировали с заболевшими, а также сотрудников пищеблока, взять пробы пищи и смывов внешней среды.

В конце июня сообщалось, что глава СКР РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело после массового отравления детей в Якутии. 13 детей из пяти населенных пунктов приехали на национальный праздник в село Верхневилюйск и перекусили фастфудом. После этого они почувствовали себя плохо.