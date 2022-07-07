В Нижегородской области поезд насмерть сбил ребенка

В Нижегородской области три человека, в том числе ребенок, попали под пассажирский скоростной поезд «Ласточка». Об этом в четверг, 7 июля, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Рядом с поселком Новое Доскино пассажирский скоростной поезд «Ласточка» совершил наезд на трех людей, переходивших железную дорогу в необорудованном для этого месте», — написал министр.

В результате происшествия ребенок скончался.

5 июля в Тюмени на пешеходном переходе на железнодорожных путях 61-летнего мужчину сбил грузовой поезд. Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи доставили потерпевшего в отделение реанимации. Проводятся проверки.