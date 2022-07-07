Братскую могилу железнодорожников реконструируют в Псковской области

В Великих Луках (Псковская область) планируют реконструировать братскую могилу железнодорожников. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой на заместителя главы города Сергея Агарева.

Братская могила железнодорожников, погибших в июле 1944 года при бомбардировке города, находится на улице Дальней. Субботники возле мемориала проводятся ежегодно перед Днем Победы. Кроме того, памятник признан объектом культурного наследия. По словам Агарева, сейчас объект пришел в плохое состояние.

Замглавы Великих Лук уточнил, что монумент будет восстановлен в рамках проекта «Память, одетая в камень». Ожидается, что мемориал будет отделан мрамором. Проект будет отправлен на конкурс от территориального общественного самоуправления «Северный». Предполагается, что провести работы удастся до конца 2022 года.

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