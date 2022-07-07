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В СВР назвали НАТО основной угрозой международной безопасности

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин раскритиковал политику НАТО в области безопасности. Об этом он заявил 7 июля по итогам совместного заседания СВР и комитета государственной безопасности Белоруссии.

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«Последние 30 лет говорят о том, что такая довольно агрессивная политика блока НАТО во главе с США является, наверное, основной угрозой, основным дестабилизирующим фактором международной безопасности», — заявил Нарышкин.

Он отметил, что недавний саммит НАТО в Мадриде показал истинные намерения членов альянса.

«Для нас очевидно, что блок НАТО ведет такую, можно сказать, гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Беларусь», — отметил директор СВР.

29 июня альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса

В ответ президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.

В июне стало известно, что альянс готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. До этого в НАТО неоднократно подчеркивали, что альянс носит исключительно оборонительный характер.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримут Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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