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В Совфеде прокомментировали уход Джонсона в отставку

В Совфеде заявили, что Джонсон сделал личную ставку на обострение конфронтации вокруг Украины и проиграл
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сделал личную ставку на обострение конфронтации вокруг Украины и проиграл.

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«Происходящее, безусловно, — «по заслугам», хотя и причины намного банальнее, чем откровенно подстрекательская позиция Лондона в украинских делах», — написал он в своем Telegram-канале.

Косачев отметил, что России придется работать с любым будущим премьером Великобритании.

«Ведь это внутренние дела британцев, в которые мы не лезли и не собираемся лезть. В отличие от британцев, лезущих во все внутренние и внешние дела всех без исключения стран мира», — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала отставку Джонсона хорошим знаком для России. Депутат считает, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков. Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал британского политика ответственным за обстрелы российских городов и использовании украинцев в конфликте с Россией.

Ранее в четверг Джонсон официально объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. Он отметил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров правящей партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

До этого стало известно, что за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

Как утверждает экс-сотрудник министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд, Джонсон, ранее назначая его на высокие партийные и правительственные посты, знал об обвинениях в сторону Пинчера. Это и вызвало к нему недоверие уже со стороны бывших членов правительства. Сам Джонсон принес извинения в связи со скандалом вокруг своего протеже.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия британскому премьер-министру. Однако представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Еще в начале массового ухода политиков Джонсон заявлял, что не планирует уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых членов правительства. Он отмечал, что оставит должность только в том случае, если поймет, что правительство страны не может выполнять свою работу.

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