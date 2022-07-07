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Посол РФ в Британии Келин прокомментировал отставку Джонсона

Посол РФ Келин: говорить о влиянии отставки Джонсона на отношения Москвы и Лондона рано
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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Еще рано говорить, насколько отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона повлияет на отношения Москвы и Лондона. Такое заявление в четверг, 7 июля, сделал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«Сейчас будем следить и реагировать, поэтому очень рано говорить о том, насколько это (отставка Джонсона. — Ред.) повлияет на российско-британские отношения», — сказал он в эфире Первого канала.

По словам дипломата, Россия не собирается спекулировать на тему кандидатуры следующего премьер-министра Британии.

Ранее в этот день Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку. Он заявил, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров и правящей партии консерваторов. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас».

В тот же день появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

6 июня прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

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