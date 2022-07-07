Гигантская змея заползла в квартиру в Липецке

В Липецке житель многоэтажного дома на улице Жуковского в своей квартире увидел гигантскую черную змею. Он оперативно вызвал специалистов.

Рептилию длиной около 1 м пришлось эвакуировать через окно, пишет Lipetskmedia. Предположительно это был уж. Его отвезли подальше от жилых домов и отпустили.

Также в Липецке змею заметили возле одного из учреждений, на той же улице. Ее поймала подрядная организация «Счастливый берег», отвечающая за отлов собак.

Gorod48.ru пишет, что всего с начала июля в службу «112» поступило уже четыре звонка с жалобами на змей. На улице Асфальтной змея заползла на территорию производственного помещения. А на выходных в больницу госпитализировали женщину, которую змея укусила во время работ на дачном участке.

6 июля жители Томска нашли на улице экзотическую змею. Изначально они подумали, что это гадюка, но специалисты заметили, что она на самом деле относится к экзотическим видам и не ядовита. Один из томичей забрал рептилию домой на передержку.