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Джонсон заявил о планах Великобритании поддерживать Украину и после отставки

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство его страны продолжит поддерживать народ Украины даже после того, как он покинет свой пост. Об этом политик заявил 7 июля, объявляя о решении уйти с постов лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра у двери официальной резиденции на Даунинг-стрит.

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«Позвольте мне сказать сейчас народу Украины: я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько потребуется», — заявил Джонсон в эфире Sky News.

Глава правительства также отметил, что ему грустно покидать «самую лучшую работу в мире». Но при этом он пообещал оказывать поддержку будущему лидеру Консервативной партии и новому премьер-министру Британии, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в четверг Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии Консерваторов и должности премьер-министра Великобритании. По его словам, процесс выбора нового лидера «должен начаться сейчас». Также Джонсон подчеркнул, что гордится своими деяниями на посту премьера.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, комментируя уход британского политика, назвал его ответственным за обстрелы российских городов и использовании украинцев в конфликте с Россией. Он также отреагировал на уход в отставку премьер-министра Великобритании словами «клоун уходит».

В этот же день член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала уход Джонсона хорошим событием для России. Депутат считает, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

В четверг появилась информация об уходе за последние два дня из правительства Джонсона свыше 50 политиков на фоне назначения им на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах.

До этого, 6 июня, прошло голосование для вынесения вотума недоверия Джонсону. Однако представители Консервативной партии не смогли набрать для этого достаточного количества голосов. В поддержку премьера проголосовали 211 консерваторов, против высказались 148.

Джонсона подвергли масштабной критике и объявили угрозу снятия с поста из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом.

В конце мая премьер-министр страны извинился за эти вечеринки. Он отметил тогда, что берет на себя полную ответственность за все, что происходило в его присутствии. При этом глава правительства отказался уходить в отставку, к чему призывали все оппозиционные партии.

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